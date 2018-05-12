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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

MELOVIN у фіналі Євробачення 2018 – відео виступу

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MELOVIN на Євробаченні 2018 – відео виступу
MELOVIN на Євробаченні 2018 – відео виступу / 24 Канал

Україну на Євробаченні 2018 представив співак MELOVIN з композицією "Under The Ladder". Співак виступив у другому півфіналі 10 травня. Згідно з результатом голосування, MELOVIN потрапив у фінал Євробачення 2018 та поборовся за перемогу 12 травня.

Виступ MELOVINа на Євробаченні 2018

За результатами жеребкування, MELOVIN відкрив фінал Євробачення 2018. Співак зазначив, що виступ під першим номером не налякав його, а навпаки може сприяти його упіху на конкурсу, бо вступні та заключні виступи найбільше запам'ятовуються глядачам. Під час виступу MELOVIN показав запальний номер, який створив хореограф Владислав Томільченко. 

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Євробачення 2018 фінал: MELOVIN – Under The Ladder (дивіться відео виступу):

Виступ MELOVINа в другому півфіналі Євробачення 2018

Виступ співака MELOVIN від Україні на Євробаченні 2018 – був дуже ефектним та яскравим. Увесь номер побудований навколо високої конструкції – на її вершині стоїть срібний рояль із крилами. На початку номера MELOVIN загорнутий у кокон, який утворюють крила з роялю. Усе підсвічується червоним світлом, сам MELOVIN одягнений у чорний костюм. Згодом співак звільняється від кокону.

Євробачення 2018 другий півфінал: MELOVIN – Under The Ladder (дивіться відео виступу):

 

Другий раз приспів співак виконує після того, як спускається зі сходів. Повертаючись на платформу до роялю, MELOVIN скидає чорний піджак і залишається у білому. Сходи за ним починають горіти під час виступу.

Читайте також: Фінал Євробачення 2018: хто голосував за Україну

Чи має MELOVIN шанс на перемогу на Євробаченні?

Цьогоріч найбільше шансів на перемогу у Ізраїлю, Норвегії та Франції. А ось український виконавець MELOVIN не у топі букмекерів. До того ж, історія Євробачення пам'ятає лише один випадок, коли одна і та ж країна (Ірландія) перемогла аж тричі поспіль.

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MELOVIN – Under The Ladder (дивіться відео з репетиції)

 

У Національному відборі на конкурс MELOVIN брав участь рік тому, та перемогти не зміг. Тоді представляти Україну на конкурсі поїхав гурт O.Torvald, які посіли аж 24 місце.

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MELOVIN – Under The Ladder (дивіться кліп)

 

Теги: LifeStyle Євробачення Євробачення 2018 Музика Новини України Новини культури MELOVIN
Джерело: 24 Канал
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