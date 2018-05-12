Україна на Євробаченні 2018: яке місце посів MELOVIN у фіналі

Україну на Євробаченні 2018 представив співак MELOVIN з композицією "Under The Ladder". У фіналі Євробачення 2018 MELOVIN набрав 130 балів та посів 17 місце.

Виступ співака MELOVIN від Україні на Євробаченні 2018 – був дуже ефектним та яскравим. Увесь номер побудований навколо високої конструкції – на її вершині стоїть срібний рояль із крилами. На початку номера MELOVIN звільнився від кокону, а також грав на роялі під час того, як навколо нього палали сходи.

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Цей номер по-різному оцінили глядачі та експертне журі. За результатами голосування у фіналі MELOVIN посів 17 місце.

Євробачення 2018 фінал: MELOVIN – Under The Ladder (дивіться відео виступу):

MELOVIN – це 21-річний співак з Одеси, його справжнє ім'я – Констянтин Бочаров. Епатажний та загадковий співак MELOVIN від початку Нацвідбору 2018 завоював серця мільйонів шанувальників. У молодого виконавця вже навіть була ціла "армія" шанувальників – меловініаторів, які значною мірою допомогли перемогти йому у Нацвідборі.

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Вперше про співака Україна почула на вокальному шоу "Х-фактор" у 6 сезоні, де він став переможцем. Під час участі в шоу MELOVIN виконував пісні з репертуарів Стаса Шурінса, Тома Оделла, Адель, Джамали, Валерія Меладзе, Юрка Юрченка та гуртів "Океан Ельзи", "Muse", "Pianoбой", "MBAND", "The Rasmus" і "Скрябін". Перемога у проекті пішла йому лише на користь, – одразу ж після шоу MELOVIN разом з іншими учасниками шоу поїхав в концертний тур по Україні.

MELOVIN – Under The Ladder (дивіться кліп)

В кінці 2016 року юний виконавець не побоявся та вирішив спробувати власні сили на Нацвідборі Євробачення, щоб мати можливість представити Україну на Євробаченні в Києві. 17 січня 2017 року у списку півфіналістів було оголошено його ім'я, що дало йому можливість виступити у півфіналах відбору.

Згідно з жеребкуванням 18 лютого 2017 року співак виступив у третьому півфіналі, виконавши авторську пісню "Wonder". За результатами суддівських та глядацьких голосувань, Костянтин потрапив до фіналу національного відбору, де знову отримав максимальний бал від глядачів. Але в підсумку MELOVIN посів третє місце, поступившись співачці Tayanna та гуртові "O.Torvald", які і представили Україну на 62-му пісенному конкурсі Євробаченні-2017 в Києві.

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У 2018 році MELOVIN вдруге ризикнув та подався на Нацвідбір вдруге. За підсумками спільного голосування членів журі та телеглядачів, MELOVIN’а обрали представником України на 63-тьому пісенному конкурсі Євробачення-2018 у Португалії з піснею "Under The Ladder".