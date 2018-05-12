19:53
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Україна на Євробаченні 2018: яке місце посів MELOVIN у фіналі

13147 Читать новость на русском
Фінал Євробачення 2018 Україна : яке місто посів MELOVIN
Фінал Євробачення 2018 Україна : яке місто посів MELOVIN / Еurovision.tv

Україну на Євробаченні 2018 представив співак MELOVIN з композицією "Under The Ladder". У фіналі Євробачення 2018 MELOVIN набрав 130 балів та посів 17 місце.

Виступ співака MELOVIN від Україні на Євробаченні 2018 – був дуже ефектним та яскравим. Увесь номер побудований навколо високої конструкції – на її вершині стоїть срібний рояль із крилами. На початку номера MELOVIN звільнився від кокону, а також грав на роялі під час того, як навколо нього палали сходи.

Читайте також: Переможець Євробачення 2018 – Нетта Барзілай з Ізраїлю

Цей номер по-різному оцінили глядачі та експертне журі. За результатами голосування у фіналі MELOVIN посів 17 місце.

Євробачення 2018 фінал: MELOVIN – Under The Ladder (дивіться відео виступу):

 

MELOVIN – це 21-річний співак з Одеси, його справжнє ім'я – Констянтин Бочаров. Епатажний та загадковий співак MELOVIN від початку Нацвідбору 2018 завоював серця мільйонів шанувальників. У молодого виконавця вже навіть була ціла "армія" шанувальників – меловініаторів, які значною мірою допомогли перемогти йому у Нацвідборі.

Читайте також: MELOVIN у фіналі Євробачення 2018 – відео виступу

Вперше про співака Україна почула на вокальному шоу "Х-фактор" у 6 сезоні, де він став переможцем. Під час участі в шоу MELOVIN виконував пісні з репертуарів Стаса Шурінса, Тома Оделла, Адель, Джамали, Валерія Меладзе, Юрка Юрченка та гуртів "Океан Ельзи", "Muse", "Pianoбой", "MBAND", "The Rasmus" і "Скрябін". Перемога у проекті пішла йому лише на користь, – одразу ж після шоу MELOVIN разом з іншими учасниками шоу поїхав в концертний тур по Україні.

MELOVIN – Under The Ladder (дивіться кліп)

 

В кінці 2016 року юний виконавець не побоявся та вирішив спробувати власні сили на Нацвідборі Євробачення, щоб мати можливість представити Україну на Євробаченні в Києві. 17 січня 2017 року у списку півфіналістів було оголошено його ім'я, що дало йому можливість виступити у півфіналах відбору.

Згідно з жеребкуванням 18 лютого 2017 року співак виступив у третьому півфіналі, виконавши авторську пісню "Wonder". За результатами суддівських та глядацьких голосувань, Костянтин потрапив до фіналу національного відбору, де знову отримав максимальний бал від глядачів. Але в підсумку MELOVIN посів третє місце, поступившись співачці Tayanna та гуртові "O.Torvald", які і представили Україну на 62-му пісенному конкурсі Євробаченні-2017 в Києві.

Читайте також: Євробачення 2018: онлайн-трансляція

У 2018 році MELOVIN вдруге ризикнув та подався на Нацвідбір вдруге. За підсумками спільного голосування членів журі та телеглядачів, MELOVIN’а обрали представником України на 63-тьому пісенному конкурсі Євробачення-2018 у Португалії з піснею "Under The Ladder".

Теги: LifeStyle Євробачення Євробачення 2018 Музика Новини України MELOVIN
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 214
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1774
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1116
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 450
Скільки дітей у знаменитостей? Тест
сьогодні, 14:07 Скільки дітей у знаменитостей? Тест
478
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук