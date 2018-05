Євробачення 2018: відео виступів першої п'ятірки призерів конкурсу

Фінал Євробачення 2018 відбувся у португальському Лісабоні 12 травня. У фіналі за першість змагалися 26 учасників. У першу п'ятірку переможців пісенного конкурсу увійшли Ізраїль, Кіпр, Австрія, Німеччина та Італія.

У фіналі Євробачення 2018 за першість змагалися 26 учасників. 20 фіналістів визначилися за результатами голосування у двох півфіналах, які відбулися 8 та 10 травня.

З першого півфіналу до фіналу пройшли: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія та Ірландія. Переможці другого півфіналу – це конкурсанти з Сербії, Молдови, Угорщини, України, Швеції, Австралії, Норвегії, Данії, Словенії та Нідерландів.

Ще 5 учасників (Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція) виступили одразу у фіналі на правах країн-засновниць конкурсу. Португалія потрапила одразу в фінал як країна-господар.

Переможцем Євробачення 2018 став представник Ізраїлю Нетта Барзілай з піснею "Toy". Журі та глядачі оцінили її виступ у 529 балів (212 від журі кожної з країн та 317 від телеглядачів).

Переможець Євробачення 2018 – Netta Barzilai "Toy"​: дивіться відео виступу

1 місце – 529 балів

Євробачення 2018 – 2 місце – Eleni Foureira "Fuego": дивіться відео виступу

2 місце – 436 балів

Євробачення 2018 – 3 місце – Cesár Sampson "Nobody But You": дивіться відео виступу

3 місце – 342 бали

Євробачення 2018 – 4 місце – Michael Schulte "You Let Me Walk Alone": дивіться відео виступу

4місце – 340 балів

Євробачення 2018 – 4 місце – Ermal Meta e Fabrizio Moro "Non Mi Avete Fatto Niente": дивіться відео виступу

5 місце – 308 балів

Представник України на Євробаченні 2018 – MELOVIN з піснею "Under The Ladder" – у фіналі здобув 130 балів і посів 17 місце.