19:50
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Євробачення 2018: відео виступів першої п'ятірки призерів конкурсу

4067 Читать новость на русском
Євробачення 2018: найкращі виступи
Євробачення 2018: найкращі виступи / Getty images

Фінал Євробачення 2018 відбувся у португальському Лісабоні 12 травня. У фіналі за першість змагалися 26 учасників. У першу п'ятірку переможців пісенного конкурсу увійшли Ізраїль, Кіпр, Австрія, Німеччина та Італія.

У фіналі Євробачення 2018 за першість змагалися 26 учасників. 20 фіналістів визначилися за результатами голосування у двох півфіналах, які відбулися 8 та 10 травня.

Читайте також: Переможець Євробачення 2018 Нетта Барзілай: біографія співачки, яка підкорила всю Європу

З першого півфіналу до фіналу пройшли: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія та Ірландія. Переможці другого півфіналу – це конкурсанти з Сербії, Молдови, Угорщини, України, Швеції, Австралії, Норвегії, Данії, Словенії та Нідерландів.

Ще 5 учасників (Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція) виступили одразу у фіналі на правах країн-засновниць конкурсу. Португалія потрапила одразу в фінал як країна-господар.

Переможцем Євробачення 2018 став представник Ізраїлю Нетта Барзілай з піснею "Toy". Журі та глядачі оцінили її виступ у 529 балів (212 від журі кожної з країн та 317 від телеглядачів).

Переможець Євробачення 2018 – Netta Barzilai "Toy"​: дивіться відео виступу

 

1 місце – 529 балів

Євробачення 2018 – 2 місце – Eleni Foureira "Fuego": дивіться відео виступу

 

2 місце – 436 балів

Євробачення 2018 – 3 місце – Cesár Sampson "Nobody But You": дивіться відео виступу

 

3 місце – 342 бали

Євробачення 2018 – 4 місце – Michael Schulte "You Let Me Walk Alone": дивіться відео виступу

 

4місце – 340 балів

Євробачення 2018 – 4 місце – Ermal Meta e Fabrizio Moro "Non Mi Avete Fatto Niente": дивіться відео виступу

 

5 місце – 308 балів

Представник України на Євробаченні 2018 – MELOVIN з піснею "Under The Ladder" – у фіналі здобув 130 балів і посів 17 місце.

 

 

Теги: LifeStyle Євробачення 2018 Євробачення Музика Новини України Новини культури
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 208
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1772
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1114
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 450
Скільки дітей у знаменитостей? Тест
сьогодні, 14:07 Скільки дітей у знаменитостей? Тест
477
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук