Єврокомісія розробила концепцію збереження робочих місць: що відомо

У Євросоюзі збираються впроважити нову концепцію скороченого робочого дня, яка має підтримати компанії та працівників, які тимчасово залишилися без роботи через пандемію коронавірусу у світі.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що через коронавірус мільйони людей не можуть ходити на роботу, але водночас вони вимушені купляти продукти та сплачувати рахунки, мовиться на порталі Євросоюзу.

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Компанії ЄС продовжують виплачувати зарплату працівникам, навіть в умовах, коли зараз вони не заробляють грошей. Щоб допомогти у цій ситуації, Європа висуває нову ініціативу з назвою Sure – State-supported short-time work, тобто "короткотермінова робота за державної підтримки".

Яка мета концепції

Мета концепції – допомогти Італії, Іспанії та всім іншим країнам, які зазнали тяжкого удару від коронавірусу. За словами Урсули фон дер Ляєн, програму заснували на досвіді успішного подолання фінансової кризи 2008 року.

Що передбачає концепція

Компанії не звільнятимуть своїх працівників, а зберігатимуть за ними робочі місця, навіть якщо працівникам доведеться виконувати менший обсяг роботи.

Така практика дозволить "залатати дірки" в гаманцях працівників під час кризи, надасть їм можливість сплачувати за житло та купляти необхідне.

Це важливо, щоб негайно перезапустити економічний двигун Європи,

– підсумувала Урсула фон дер Ляєн.

Концепція матиме позитивний ефект для всієї економіки. Компанії та працівники зможуть повернутися до нормального ритму роботи відразу після завершення кризи, коли знову зросте споживання та з’являться нові замовлення на продукцію.

Через коронавірус тисячі людей по всьому світу втрачають роботу. Світ стоїть порозі нової економічної кризи, епіцентром може стати Італія.



Загалом кількість інфікованих коронавірусом вже становить 937 170 людей. Найбільше постраждали США, Італія та Іспанія.



Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу