Єврокомісія виділила Україні 80 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом

Європейська комісія прийняла рішення надати Україні фінансову підтримку на боротьбу з поширенням коронавірусу. Перший пакет допомоги становитиме 80 мільйонів євро.

Про грошову допомогу повідомляє представництво Єврокомісії в Україні.

Зверніть увагу Трамп підписав антикоронавірусний бюджет на 2,2 трильйона доларів і виділив мільйон Україні

В організації зазначають, що Україна продовжує страждати від актів агресії на сході країни та незаконної анексії Криму. А тепер ще й від епідемії коронавірусу. Європейський союз схвалює заходи, прийняті українським урядом. Хоча деякі рішення є складними.

ЄС продовжуватиме підтримувати Україну і сприяти її впливу на систему охорони здоров'я, повсякденне життя людей і економіку,

– йдеться в повідомленні.

Єврокомісія готує комплекс заходів допомоги для окремих країн-партнерів і Східного регіону в цілому.

У представництві зазначили, що перший пакет підтримки для України становить приблизно 80 мільйонів євро.

Європейський комісар з політики сусідства та переговорів про розширення Олівер Варга наголосив, що "завдяки цьому пакету підтримки в ЄС прагнуть рятувати життя і зміцнювати стійкість суспільства".

"Ми підтримуємо реакцію України на різке збільшення потреб в охороні здоров'я та соціальній допомозі, а також необхідність захистити бізнес і робочі місця", – зазначив Варга.

Водночас глава уряду Денис Шмигаль подякував Євросоюзу за допомогу Україні. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Ми повинні продемонструвати єдність та активізувати нашу співпрацю, щоб спільно подолати поточні виклики,

– наголосив він.

На що виділяють гроші:

на підтримку системи охорони здоров'я України;

на підтримку економіки України, зокрема малих і середніх підприємств.

Коронавірус в Україні: основне

Станом на 30 березня в Україні зафіксували 480 випадків зараження коронавірусом. Померли 11 людей, одужали – 6.

Померли 11 людей, одужали – 6. Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.

12 березня Україна ввела карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу