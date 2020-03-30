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      Єврокомісія виділила Україні 80 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом

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      Єврокомісія виділяє Україні 80 мільйонів євро / 5.ua

      Європейська комісія прийняла рішення надати Україні фінансову підтримку на боротьбу з поширенням коронавірусу. Перший пакет допомоги становитиме 80 мільйонів євро.

      Про грошову допомогу повідомляє представництво Єврокомісії в Україні.

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      В організації зазначають, що Україна продовжує страждати від актів агресії на сході країни та незаконної анексії Криму. А тепер ще й від епідемії коронавірусу. Європейський союз схвалює заходи, прийняті українським урядом. Хоча деякі рішення є складними.

      ЄС продовжуватиме підтримувати Україну і сприяти її впливу на систему охорони здоров'я, повсякденне життя людей і економіку,
      – йдеться в повідомленні.

      Єврокомісія готує комплекс заходів допомоги для окремих країн-партнерів і Східного регіону в цілому.

      У представництві зазначили, що перший пакет підтримки для України становить приблизно 80 мільйонів євро.

      Європейський комісар з політики сусідства та переговорів про розширення Олівер Варга наголосив, що "завдяки цьому пакету підтримки в ЄС прагнуть рятувати життя і зміцнювати стійкість суспільства".

      "Ми підтримуємо реакцію України на різке збільшення потреб в охороні здоров'я та соціальній допомозі, а також необхідність захистити бізнес і робочі місця", – зазначив Варга.

      Водночас глава уряду Денис Шмигаль подякував Євросоюзу за допомогу Україні. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

      Ми повинні продемонструвати єдність та активізувати нашу співпрацю, щоб спільно подолати поточні виклики,
      – наголосив він.

      На що виділяють гроші:

      • на підтримку системи охорони здоров'я України;
      • на підтримку економіки України, зокрема малих і середніх підприємств.

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на 30 березня в Україні зафіксували 480 випадків зараження коронавірусом. Померли 11 людей, одужали – 6.
      • Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
      • 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

      Як відрізнити коронавірус
      Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Гроші Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Фінанси Єврокомісія Євросоюз
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