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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Євромайдан – зрада чи перемога або Чому українці повинні пишатися собою

      Доброчесна країна 383 Читать новость на русском

      Усе, що відбувається в нашій державі, залежить від мене. Я вдячний долі, що був на Майдані, що допоміг нам всім вирватися з трясовини "русского міра", відчути себе Людьми.

      Нема чого святкувати! Замість одних задниць на золоті унітази сіли інші. Так само крадуть, причому навіть у солдатів! Що змінилося?

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      Ці дві думки борються у мільйонах українців. І не лише на День Гідності і Свободи, який ми відзначали минулого тижня.

      Я впевнений, що справедливі обидва переживання. Ніщо так не нагадує нам, яка принциповість, яка віра в ідеали, яка здатність творити історію є в кожному з нас (і у всіх разом), як події листопада.

      У листопаді 2004 року ми з вами вийшли на вулиці і зупинили фальсифікацію обрання голови держави. У 2014 році наша активна позиція на тому ж Майдані позбавила влади могутнє угруповання, яке не лише за рахунок цієї влади збагачувалось, а вирішило бити і стріляти тих, хто повстав проти зловживань. Кадри українців, які йшли з дерев'яними щитами на снайперський вогонь, тоді вразили світ.

      За ці 5 років ми ще більше переконалися, що в нас самих достатньо і гідності, і свободи. Що ми маємо країну героїв, які вразили іншим феноменом – рухом добровольців і волонтерів, які зупинили російську армію.

      Євромайдан тепер триває в кожному маленькому містечку і, навіть у селах, де люди собі кажуть: Україна – це я, і я буду її робити кращою! І не буду миритися з її розкраданням чи зрадою.


      Євромайдан

      Це найголовніша перемога Євромайдану. І я про це обов'язково говоритиму з нашими друзями у Європарламенті, від яких, як і п'ять років тому, отримав запрошення розповісти, що в нас виходить, а що ні.

      Де Майдан і всі ми точно ще далекі від успіху – це у вмінні ставати владою. Замало людей залишили улюблену роботу, пожертвували часом з рідними, внутрішнім спокоєм, щоб йти у політику, вигравати вибори, ставати доброчесними управлінцями.

      Забагато людей далі довіряються на виборах шахраям, які їх потім обкрадають як можуть. Наприклад, при розподілі Ваших податків на наступний рік корумпована більшість тих, з ким я опинився у Верховній Раді, видала один мільярд гривень Президенту, щоб піарився перед наступними виборами, зате проігнорувала багато ваших інтересів – від теплих кредитів до суспільного телебачення.


      Євромайдан

      Це те, чого нам ще треба навчитися – обирати доброчесного Президента і доброчесну більшість у Верховній Раді. Тоді і урядовці, і Генпрокурор, і судді теж будуть призначатися з людей, яких цікавить не збагачення, а служіння нашій державі.

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      Такі люди є. Ми бачилися з ними на Майдані. І ще побачимося, і не лише на вуличних протестах, а і на виборах, у порядних партіях та у чесних виборчих кампаніях.

      Автор: Єгор Соболєв
      Теги: Петро Порошенко Верховна Рада Відеоблоги Доброчесна країна Євромайдан Євросоюз Євроінтеграція
      Джерело: 24 канал
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