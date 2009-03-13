Європа: Баскетбол

Хто в квартеті найсильніший?

Іспанський “Таугрес” та грецький “Олімпіакос” визначили власника першої позиції групи “Е” раунду топ-16 баскетбольної Євроліги.Ще тур тому обидві команди вирішили найважливіші турнірні завдання, тож залишилось з'ясувати кому дістанеться гіпотетично слабший суперник в одній четвертій фіналу. вищої сходинки у турнірній таблиці наполегливіше прагнув “Олімпіакос”.Навіть на чужому майданчику греки захопили ініціативу вже в дебютній чверті і у підсумку довели справу до перемоги з різницею у 8 пунктів. 88:80.Таким чином, у чвертьфіналі пірейці зустрінуться з другою командою групи “F” іспанським “Реалом”. Мадридці в останньому матчі стадії шістнадцяти найкращих погрались в NBA з берлінською “Альбою”.Вже із путівкою в плей-оф у кишені “Реал” тягнув з розв’язкою до останньої секунди поєдинку. Таки вдало. Влучний двоочковий Рауля Лопеса під акомпанемент фінальної сирени приніс “Реалу” перемогу з рахунком 83:82.Першою ж в квартеті “F” фінішувала каталонська “Барселона”. Ці іспанці нічого не вигадували у виїзному матчі проти ізраїльського “Маккабі”.Пристосувавшись до паркету у першій 10-тихвилинці, згодом “синьо-гранатові” накопичили 16 очок переваги. 90:74. В 1/4 “Барса” гратиме проти “Таугреса”.