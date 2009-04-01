Європа: Баскетбол

ЦСКА у трьох матчах впорався з "Партизаном".

Московський ЦСКА - перший учасник фіналу чотирьох баскетбольної Євроліги 2008-2009. Чинним чемпіонам вистачило мінімально необхідних трьох матчів, аби у чвертьфіналі пройти сербський "Партизан". Досі вигравши два матчі на своєму паркеті "армійці" дотиснули белградців на їхньому майданчику. Заробивши комфортну перевагу за перші півгодини поєдинку росіяни зберегли контроль над грою і в останній чверті. Крім того Смодіш і Шишкаускас, які закинули 18 і 20 очок відповідно, спільно удостоїлись звання MVP ігрового дня. Загалом, 67 на 56 і 3:0 у серії. ЦСКА готується до фінальних баталій у Берліні.Тим часом іспанський "Таугрес" вийшов уперед в протистоянні із співвітчизниками з "Барселони". Завдяки домашній перемозі 69:62, "Тау" повели у серії з рахунком 2:1. Грецький "Панатінаїкос" на виїзді зумів вийти у лідери в перегонах з італійською "Сієною". Блискуче провівши середній відрізок зустрічі "Еліни" розгромили суперників з рахунком 72 на 53. У серії 2:1 за "Панатінаїкосом".А от відіграти один матч в іншого представника Греції "Олімпіакоса" зумів мадридський "Реал". Завдяки підтримці рідних трибун і 22 очкам Баллока іспанці перемогли 71:63. У серії, втім, попереду "Олімпіакос" – 2:1.