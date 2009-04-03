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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Європа: Баскетбол

10:24, 3 квітня 2009 248

Іспанські баскетбольні розбірки тривають.

Протистояння "Барселони" та "Таугреса" - єдине з чвертьфіналів Євроліги УЛЕБ, для з'ясування переможця, в якому знадобиться п'ятий матч. Перша половина четвертої гри минула в рівній боротьбі і завершилася з мінімальною перевагою "Таугреса". Втім уже в третій чверті "каталонці", для яких поразка в цьому поєдинку стала б останньою в євросезоні, просто не залишили баскам шансів. 30 очок "Барселони" проти 13 господарів паркету. Не допомогло "Таугресу" навіть 21 очко Ракочевіча, набране в поєдинку. 2:2 в серії, що переїжджає з Басконії до Каталонії.Що може "Барселона", не завжди під силу мадридському "Реалу". Королівський клуб, перемагаючи впродовж матчу на 10 і більше очок, у підсумку не зумів зрівняти рахунок у серії проти грецького "Олімпіакоса". В основному завдяки центровому пірейців Яннісу Бурусісу, в активі якого 25 пуктів. Остаточний рахунок - 75:78.Почин "Олімпіакоса" підтримав їхній одвічний суперник. "Панатінаїкос" на виїзді здолав італійську "Сієну" і збільшив представництво Греції в "фіналі чотирьох" до двох клубів. Ще раніше путівку до півфіналу завоював московський ЦСКА.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 квітня 2009
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