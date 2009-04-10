Європа: Баскетбол

Натхненні успіхом братів футбольних.

Каталонська "Барселона" стала останнім учасником фіналу чотирьох баскетбольної Євроліги. У 5 матчі чвертьфінальної серії проти співвітчизників із "Тау Кераміки" "синьо-гранатові" взялись до справи одразу ж після стартового свистка.Лаковіч, Наварро та Іллясова за підтримки партнерів постійно тримали суперника у напрузі, перманентно зібльшуючи превагу. Зрештою ця трійця набрала левову частку командних очок - 54. Гості, схоже, на такий старт не сподівались, тож і прийти до тями від такого напору "Барси" не зуміли до самого фінального свистка. Господарі паркету виграли кожну чверть, довівши свою перевагу до 16 очок - 78 на 62. Першого травня у Берліні "Барселона" у півфіналі зустрінеться із чинним володарем трофею - московським ЦСКА. За іншу півфінальну путівку посперечаються представники Греції - "Олімпіакос" та "Панатінаїкос".