Європа: Бокс

Володимир Кличко підписав контракт на бій проти Девіда Хея.

Чи не найрезонанснішому поєдинку року бути! Українець Володимир Кличко та британець Девід Хей таки домовились про проведення сутички між собою за чемпіонські титули боксерських версій IBF та WBO. Після тривалих закулісних перипетій супертяжі все ж досягли компромісу за яким зійдуться у рингу 20 червня цього року. Контракт офіційно підписано! Попри гучні заяви, щодо проведення поєдинку на футбольній арені лондонського "Челсі", місце проведення зустрічі досі залишається невідомим. Прес-служба Кличка-молодшого обіцяє повідомити, де ж боксуватимуть Володимир та Девід найближчими днями.