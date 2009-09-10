Європа: Формула-1

Готуй сани влітку!

Команда, що тільки сподівається стати учасником найпрестижнішого автомобільного чемпіонату Формули-1 "Лола", представила макет майбутнього боліда.Частина вузлів залізного коня з індексом Бі 10/30 вже пройшла випробування в аеродинамічній трубі, решта ж поки сконструйована базово за регламентом.Попри те, що "Лола" залишилась поза списком команд учасників чемпіонату 2010 року, вже наступного року команда має намір вперше вивести болід на тестову трасу. Після сезону роботи на перспективу "Лола" плекає надії вийти на стартову решітку у 2011 році.