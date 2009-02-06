Європа: Формула-1

Претензії конкурентів залишились позаду!

Міжнародна Автомобільна Федерація перевірила боліди “Вільямс” і “Тойоти” на відповідність до вимог нового технічного регламенту Формули-1. Підставою для інспекції ФІА стали сумніви суперників, щодо конструкції дифузорів на автомобілях згаданих команд. Зрештою з'ясувалось, що висота підозрюваних елементів таки не перевищує максимально припустимих 175 міліметрів, тож дифузори і “Вільямс”, і “Тойоти” є цілком легальними.Вся річ у тім що британці та японці винайшли оригінальну інтерпритацію законів Великого Цирку. До прикладу конструктори “Вільямс” створили додатковий позитивний ефект роботи дифузорів завдяки особливому розміщенню елементів протиударної системи.