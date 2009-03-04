Європа: Формула-1
17:17, 4 березня 2009 253
"Рено" дістала жадібність комерційного боса Формули-1.
Французька конюшня гучно пригрозила залишити Королівські Автоперегони, якщо Берні Еклстоун щедріше не ділитиметься прибутками з командами. Виконавчий директор концерну "Рено" Патрік Пелата заявив, що учасники чемпіонату заслуговують на значно більший відсоток коштів отриманих від продажу прав на трансляції, податків автодромів і звісно, реклами на трасах.Висловлювання чільника "Рено" на Женевському автосалоні стало своєрідною прелюдією офіційної прес-конференції команд Формули-1. В четвер у тій таки Женеві FOTA має намір оприлюднити власні пропозиції подальшого розвитку Ф-1, зокрема, висловитись, щодо перерозподілу прибутків чемпіонату.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
розглянута редактором сайту