Європа: Формула-1

Оптимізм не зашкалює!

Фернандо Алонсо перед стартом нового сезону Формули-1 зізнався, що "Рено" не зможе боротись за перемоги на старті Чемпіонату 2009 року. Іспанець, який зараз перебуває на тестових заїздах в Барселоні, конкретизував - боліди його команди поки неспроможні на рівних конкурувати з "Феррарі", "Тойотою" і, що цікаво, з "Браун Джі-Пі".Тож розраховує додати у швидкості вже безпосередньо впродовж сезону. Дворазовий чемпіон світу додав, що на гран-прі Австралії не засмутиться фінішувавши в очковій зоні, адже боротись за позицію у чільній 6 для "Рено" зараз нереально.Відзначивши авторитет "Феррарі", прогрес "Тойоти" та "Браун", Алонсо не скидає з рахунків і пілотів "БМВ-Заубер". Загалом недивно, що найтитулованіший з усіх сучасних пілотів Ф-1 Фернандо уникнув згадок про "Макларен", у складі якого провів не надто втішний сезон 2007 року.