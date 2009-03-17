Європа: Формула-1

Педро де ла Росса має намір залишити F1.

Набридло буди тест-пілотом. Іспанець Педро де ла Росса зізнався, що вже після закінчення сезону 2009 має намір залишити Формулу-1. Тест-пілоту "Макларен" хочеться знову потрапити у вир боротьбі безпосередньо під час гонок, якщо не знайдеться іспанцю місця бойового пілота у одній з команд, обов’язково перейде до іншої гоночної серії. Згадаємо, ще в два сезони тому Де ла Росса виходив на старти гран-прі, і навіть встиг принести команді "Макларен" 19 очок у восьми гонках. Втім після приходу зіркового дуету Алонсо-Хемілтон остаточно втратив шанси на потрапляння у пелотон. Загалом ж іспанець у Формулі-1 з 98-го року і крім "Срібних стріл" працював із командами "Джордан", "Ерроус", "Прост" і "Ягуар".