Європа: Формула-1

П’ятнадцятирічна епоха Жана Тодта добігла кінця.

Скудерія "Феррарі" офіційно попрощалась із ключовою особою стайні останніх років. Француз Жан Додт, з яким пов’язують найуспішнішу еру в історії команди, більше не дотичний до "Скудерії з Маранелло" - стверджує президент Лука ді Монтедземоло. Очоливши "Феррарі" в 93, Тодт привів в команду Міхаеля Шумахера та Роса Брауна і саме з того часу "червоні" стали ключовою стайнею в пелотоні. На початку 2008 француза на посаді боса "Феррарі" змінив Стефано Доменікалі, але Тодт так би мовити неофіційно залишався біля керма "скудерії".