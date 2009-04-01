Європа: Формула-1

Труллі остаточно втратив подіум!

"Команда" Формули-1 "Тойота" відкликала апеляцію на штрафні санкції, щодо Ярно Труллі, якого позбавили третього місця на гран-прі Австралії. Стюарти покарали пілота 25-тисекундним штрафом за обгін Льюїса Хемілтона під жовтими прапорами, відповідно саме британець отримав шість очок зароблених Ярно.Спершу "Тойота" намагалась відстояти третю позицію, оскільки Хемілтон свідомо пропустив Труллі, бо й сам опинився попереду через помилку італійця за присутності пейс-кару. Так от, зараз японська конюшня, потерши потилицю, відмовилась від усіх претензій на останню сходинку мельбурнського п'єдесталу.Представники "Тойоти" згадали, що за Спортивним Кодексом, покарання стюардів на кшталт проїзду піт-лейоном, stop&go чи 25-тисекундні штрафи, скасуванню просто не підлягають. Тож, аби не марнувати сил у судових залах, партнери Труллі вирішили сконцентруватись на підготовці до наступних гран-прі сезону.