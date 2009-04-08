Європа: Формула-1

Наймолодший чемпіон в історії Формули-1 ризикує стати одіозною фігурою!

Льюїс Хемілтон, виявляється, зопалу мало не пішов з "Макларена" у відданості якому на все горло зізнавався ще впродовж зимового міжсезоння. Європейські ЗМІ лише зараз облетіла новина про недитячу сварку між британським пілотом і екс-босом конюшні Роном Денісом, який тепер очолює усю "Макларен Груп".Так от Деніс вкрай обурено відреагував на інтерв'ю Хемілтона, в якому Льюїс попросив пробачення за горезвісну брехню стюардам гран-прі Австралії і фактично зіштовхнув відповідальність за провину на команду. Критику Деніса, негативно сприйняв вже сам Льюїс і готовий був накивати п'ятами із табору "Срібних Стріл".Подейкують, Хемі досі з уокінгцями виключно завдяки дипломатичним здібностям Норберта Хауга. За іншою версією, британець поставив ультиматум, за яким Рон Деніс повинен скласти повноваження глави "Маккларен Груп".