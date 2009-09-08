Європа: Футбол

Британським голкіперам Другої ліги є привід хвилюватися.

Власник найсильнішого удару у сучасному футболі Роберто Карлос може перебратися у англійський клуб Ліги-2 "Ноттс Каунті", повідомляє The Independent. В липні цього року директором найстарішого існуючого професійного клубу став екс-наставник збірної Англії Свен-Горран Ерікссон, і здається поставив собі за мету зібрати якомога більше вікових зірок футболу.Першим у списку став Сол Кемпбел, тепер от Карлос. Поки що у Роберто чинний контракт із "Фенербахче", за який він виступає з 2007 року. Однак, за чутками він не проти залишити Туреччину, до того ж за інформацією The Independent, "Ноттс Каунті" готовий запропонувати 36-річному бразильцю досить високу зарплатню.