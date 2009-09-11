Європа: Футбол

“Мілан” шукає сербського підсилення.

Як повідомляє портал “Гол. ком” з посиланням на “Ла Газету Делло спорт” керівництво россо-нері зацікавлене у тому, аби вже взимку підсилити свій склад двома гравцями збірної Сербії - московським армійцем Мілошем Красічем та представником берлінської Герти Гойко Качаром.Спортивний директор Мілана Арьєдо Брайда нещодавно відвідав матч між національними командами Сербії та Франції, аби побачити обох футболістів в дії. Так от згідно з інформацією джерела “Ла Газетти” у Мілані, червоно-чорні спробують придбати обох футболістів вже під час найближчого трансферного вікна, яке відкриється взимку.Красіч та Качар свого часу вже були одноклубниками, виступаючи за Воєводіну, однак Мілош у 2004-му перебрався до ЦСКА, а Гойко на початку минулого року в “Герту”.