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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Європа: Футбол

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      Нова робота для Спалетті.

      Не встиг сеньйор Лучано як слід освоїтись на посаді коментатора телеканалу "Скай Італія", як наставника вже сватають до грецького гранда. Екс-наставник "Роми" є одним із головних претендентів на тренерський місток "Олімпіакоса" за версією італійського видання Novantesimo.Нагадаємо, вчора керівництво пірейського клубу розірвало контракт із грузином Темурі Кецбаєю, що для багатьох стало несподіванкою, адже червоно-білі непогано розпочали новий чемпіонат Греції. Серед претендентів на пост тренера "Олімпіакоса", окрім Спалетті, називають також Ернесто Вальверде, який очолював "Олі" перед Кецбаєю, та екс-наставника московського ЦСКА - Зіко.
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      Новини за 16 вересня 2009
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