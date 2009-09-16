Європа: Футбол

Нова робота для Спалетті.

Не встиг сеньйор Лучано як слід освоїтись на посаді коментатора телеканалу "Скай Італія", як наставника вже сватають до грецького гранда. Екс-наставник "Роми" є одним із головних претендентів на тренерський місток "Олімпіакоса" за версією італійського видання Novantesimo.Нагадаємо, вчора керівництво пірейського клубу розірвало контракт із грузином Темурі Кецбаєю, що для багатьох стало несподіванкою, адже червоно-білі непогано розпочали новий чемпіонат Греції. Серед претендентів на пост тренера "Олімпіакоса", окрім Спалетті, називають також Ернесто Вальверде, який очолював "Олі" перед Кецбаєю, та екс-наставника московського ЦСКА - Зіко.