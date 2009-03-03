Європа: Футбол

Влітку Райкард може очолити лондонський "Челсі".

Тепер аристократом може стати лише голландець. Як повідомляє британське видання News of the World, новим тренером "Челсі" може стати екс-тренер збірної Голландії та каталонської Барселони Франк Райкард. За інформацією видання, власник синіх Роман Абрамович уже розпочав переговори із фахівцем.Російський олігарх розраховує, що Райкард по закінченню сезону замінить на посаді головного тренера аристократів іншого голландця Гуса Хіддінка. Останній планує покинути Стенфорд Брідж на початку літа і зосередитись на російській збірній, яку потрібно виводити на чемпіонат світу в Африці. Райкарда розглядають у якості головного тренера не лише англійці. Ходять чутки, що італійський Мілан теж націлився на голландця.