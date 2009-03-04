Європа: Футбол
22:00, 4 березня 2009 204
Ким замінити Недведа?
Керівники туринського "Ювентуса" сушать собі голову, аби знайти розв'язання цього нелегкого завдання. Тепер, повідомляє італійське видання "Туттоспорт", б'янко-нері прагнуть переманити з мадридського "Реалу" Веслі Снейдера. 24-річний півзахисник є одним із лідерів збірної Голландії. Втім травма завадила Веслі вийти на провідні ролі в королівському клубі - наставник "Реалу" Хуанде Рамос випускає Снейдера на поле заледве в кожному другому поєдинку."Летючий голландець" обійдеться "Старій синьйорі" у 27 мільйонів євро - вважає "Туттоспорт". Саме таку суму два роки тому заробив на переїзді півзахисника на Піренеї рідний клуб Снейдера - "Аякс". Ситуація з переходом голландця до лав "Юве" повинна прояснитися ближче до завершення сезону. Адже саме влітку пообіцяв повісити бутси на цвях багатолітній лідер туринців із Чехії.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
розглянута редактором сайту