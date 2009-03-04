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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Європа: Футбол

22:00, 4 березня 2009 204

Ким замінити Недведа?

Керівники туринського "Ювентуса" сушать собі голову, аби знайти розв'язання цього нелегкого завдання. Тепер, повідомляє італійське видання "Туттоспорт", б'янко-нері прагнуть переманити з мадридського "Реалу" Веслі Снейдера. 24-річний півзахисник є одним із лідерів збірної Голландії. Втім травма завадила Веслі вийти на провідні ролі в королівському клубі - наставник "Реалу" Хуанде Рамос випускає Снейдера на поле заледве в кожному другому поєдинку."Летючий голландець" обійдеться "Старій синьйорі" у 27 мільйонів євро - вважає "Туттоспорт". Саме таку суму два роки тому заробив на переїзді півзахисника на Піренеї рідний клуб Снейдера - "Аякс". Ситуація з переходом голландця до лав "Юве" повинна прояснитися ближче до завершення сезону. Адже саме влітку пообіцяв повісити бутси на цвях багатолітній лідер туринців із Чехії.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 4 березня 2009
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