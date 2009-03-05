Європа: Футбол

Не встигла розпочатись весна, як європейську пресу заполонила інформація про літні трансферні плани грандів старого світу.

Європа: ФутболНе встигла розпочатись весна, як європейську пресу заполонила інформація про літні трансферні плани грандів старого світу."Манчестер Сіті" готовий побити світовий рекорд, запропонувавши за півзахисника каталонської "Барселони" Ліонеля Мессі 100 мільйонів фунтів, пише The Sun. Повірити у цю інформацію змушують зимові спроби "міщан" за таку ж суму купити плей-мейкера "Мілана" Кака.Видання розмістило на своїх сторінках інтерв’ю із власником "Мансіті" шейхом Аль-Фахімом, який запевнив, що Мессі змушує його любити аргентинський футбол. Водночас, інше британський таблоїд Daily Mirror стверджує, що арабський магнат не проти побачити в команді Арсена Венгера, який мав би влітку замінити на посаді тренера Мансіті Марка Хьюза.Якщо ж повертатись до каталонської трансферної політики, то голова правління "Баварії" Карл-Хайнц Румменігге спростував будь-які чутки щодо переходу Франка Рібері у Барселону. За словами Руменніге, в француза є чинний контракт із мюнхенцями до червня 2011 року, і до цього часу Баварія не збирається його будь-куди відпускати. Водночас, Руменнігке встиг зв’язатися із президентом синьо-гранатових Жуаном Лапортою, і останній запевнив, що жодних намагань купувати Рібері з боку Барселони не було.Якщо Рібері не покине Баварію заради Іспанського клубу, то з точністю до навпаки може зробити Алєксандр Глєб. Білоруський півзахисник після переходу із Арсеналу, так і не зміг закріпитись у команді Гвардіоли, а тому не збирається просиджувати свої найкращі футбольні роки на лаві запасних і готовий поповнити ряди чемпіонів Німеччини.Тим часом, на лівий фланг каталонців, де б і мав грати Глєб, іспанські ЗМІ сватають російську зірку Юрія Жиркова. На думку "El Mundo Deportivo", за півзахисника московського ЦСКА влітку боротиметься і Лондонський Челсі.