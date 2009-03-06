Європа: Футбол

Мессі відмовився переходити в "Манчестер Сіті".

Мессі - каталонець до кінця кар’єри. Лідер "Барселони" аргентинець Ліонель Мессі ще не встиг отримати офіційної пропозиції від "Манчестер Сіті", як уже відмовив "міщанам". Коментуючи чутки у британській пресі, про те що за нього "Мансіті" нібито готовий віддати рекордних 100 мільйонів фунтів, Мессі категорично заявив: "Якщо вони прийдуть за мною, я скажу, що до кінця кар’єри залишуся в "Барселоні".Нагадаємо, що взимку "міщани" за таку ж шалену суму намагались перетягнути у "Манчестер" бразильця Кака. Втім, міланську зірку гроші арабських шейхів звабити не змогли.Станом на сьогодні авторами найдорожчого трансферу є "Реал" та "Ювентус". Ще у 2001 році королівський клуб заплатив туринцям 65 мільйонів євро за перехід Зенадіна Зідана, досі цього рекорду ніхто не зміг побити.