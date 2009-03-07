Європа: Футбол

Тьмяний промінь надії для лісабонського "Спортінга"!

Мюнхенська "Баварія" перед матчем-відповіддю першого раунду плей-оф Ліги Чемпіонів проти португальців втратила 3 гравців основи. Юрген Клінсман певний час не зможе розраховувати на допомогу Тіма Боровскі, Франка Рібері та Луки Тоні.Обидва півзахисники зазнали ушкоджень в поєдинку Кубка Німеччини проти леверкузенського "Байєра". А от в італійського форварда досі не усе гаразд з ахілесовим сухожиллям. Тоні та Рібері повернуться на поле за тиждень.А от Боровскі доведеться заліковувати травмоване стегно дещо довше. Так чи інакше, відсутність лідерів не повинна зупинити "Баварію" на шляху до чвертьфіналу Чемпіонської Ліги. Першу гру проти "Спортінга" у Лісабоні мюнхенці виграли з принизливим рахунком 5:0.