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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Європа: Футбол

17:09, 7 березня 2009 211

Тьмяний промінь надії для лісабонського "Спортінга"!

Мюнхенська "Баварія" перед матчем-відповіддю першого раунду плей-оф Ліги Чемпіонів проти португальців втратила 3 гравців основи. Юрген Клінсман певний час не зможе розраховувати на допомогу Тіма Боровскі, Франка Рібері та Луки Тоні.Обидва півзахисники зазнали ушкоджень в поєдинку Кубка Німеччини проти леверкузенського "Байєра". А от в італійського форварда досі не усе гаразд з ахілесовим сухожиллям. Тоні та Рібері повернуться на поле за тиждень.А от Боровскі доведеться заліковувати травмоване стегно дещо довше. Так чи інакше, відсутність лідерів не повинна зупинити "Баварію" на шляху до чвертьфіналу Чемпіонської Ліги. Першу гру проти "Спортінга" у Лісабоні мюнхенці виграли з принизливим рахунком 5:0. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 березня 2009
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