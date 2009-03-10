Європа: Футбол
18:10, 10 березня 2009 207
Пристрасті навколо Глєба тривають.
Інформація про те, що на білоруського півзахисника поклала око "Баварія", тепер доповнилася ще й конкретними цифрами. Мюнхенський клуб не пошкодує 8 мільйонів євро, аби лишень Алєксандр перебрався до Німеччини і замінив Франка Рібері - повідомляє видання "Ель Мундо Депортіво".Француз, до слова вирішив помандрувати в зворотному напрямку - "Людина зі шрамом" уже влітку може одягнути футболку "Барселони". Підписати контракт із капітаном збірної Білорусі "Баварія" хотіла ще минулого року. Однак тоді Глєб прихильніше поставився до каталонського варіанту. До основи "синьо-гранатових" 27-річний білорус так і не пробився, тому зараз сам схвально відгукується про можливий переїзд до Мюнхена. Тим часом "Баварія" отримала можливість зекономити. Півроку тому "Барселона" віддала лондонському "Арсеналові" за футболіста на 5 мільйонів євро більше, аніж зараз пропонують чемпіони Німеччини.
Джерело: 24 Канал
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