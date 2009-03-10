Європа: Футбол

Неповнолітніми не торгувати.

В швейцарському Ньйоні на засіданні стратегічної ради УЄФА прийняли резолюцію, що забороняє здійснювати міжнародні трансфери футболістів, яким не виповнилось 18 років. За захисти неповнолітніх талантів проголосували усі 4 сторони, що брали участь в обговоренні цієї проблеми - асоціації, клуби, ліги та самі футболісти.Відтак незабаром, схоже, таким любителям футбольних вундеркіндів як Арсен Венгер стане важче переманювати у свої команди юних гравців. Ініціатором вікових обмежень трансферів як відомо є президент УЄФА Мішель Платіні. Французький реформатор також планує жорсткіше контролювати витрати клубів, аби вони жили на те, що заробляють і не більше.