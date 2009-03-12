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Європа: Футбол

10:49, 12 березня 2009 162

У четвер в підручнику історії українському футболу з’явиться зовсім нова сторінка.

Вперше в 1/8 Кубка УЄФА зустрінуться 2 українських клуби. Металіст готувався до єврокубкового протистояння не в Харкові. Після болотяного матчу із ФК "Львів" у Добромилі Маркевич вирішив не літати туди-сюди і залишитись на Галичині. Без пригод у столицю харків’яни не змогли добратись.У львівському аеропорті літак із командою на борту одразу після зльоту кружляв годину над злітною смугою через несправності. З другої спроби "Металіст" полетів до Києва успішно. Маркевич не дуже засмучений, що його команді потрапило саме "Динамо".Як у випадку із літаком "Металіст", який не так давно поступився динамівцям із рахунком 2:0 у чемпіонаті, намагатиметься із другої спроби у 2009 році здолати "Динамо". Допомогти у цьому зможуть Девіч та Олійник. Втрату колишнього динамівця Юрій Сьомін не розчарований.Якщо в "Металіста" виникли проблеми із перельотом, то у динамівців із складом. Через перебір жовтих карток не вийдуть на поле 2 крайніх захисники Несмачний та Ель Кадуррі. Скоріш за все Сьомін обере не звичну схему як в переможній грі із "Ворсклою" 2-5-3, коли в обороні з’явився разом із Михаликом та Бетао Горан Сабліч. Чи легше буде справитись Жажі Коельо із 3 оборонцями, усі дізнаються в четвер ввечері. Матч, нагадаємо, розпочнеться о 19:00 за київським часом. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 березня 2009
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