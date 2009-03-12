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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Європа: Футбол

10:50, 12 березня 2009 186

У Москві гратиме ще один представник України у Кубку УЄФА донецький "Шахтар".

Гірники прибули до російської столиці ще задовго до матчу із ЦСКА. Пов’язане таке рішення Луческу із необхідністю адаптації донеччан до штучного поля на "Лужніках". Як відомо допомогти "Шахтарю" не допоможе травмований мексиканець Неррі Кастілью. Натомість відновився від пошкодження інший нападник Луіс Адріано.На думку Луческу, на перевагу армійців у штучному полі, гірники можуть похвалитись доброю обізнаністю свого суперника. Румунський фахівець особливу увагу звертає на 3 гравців ЦСКА, від яких залежить уся гра росіян – Дзагоєв, Жирков, Вагнер Лав.Участь у матчі 2 останніх викликає питання у головного тренера москвичів Зіко, втім напередодні вони тренувались в загальній групі. Українським вболівальникам доведеться визначитись за кого із вітчизняних команд вболівати. Матч на "Лужніках" розпочнеться паралельно з поєдинком "Динамо"-"Металіст", який стартує о 19:00 за київським часом.В інших матчах 1/8 німецький "Гамбург" прийматиме турецький "Галатасарай", "Вердер" у Бремені - французький "Сент-Етьєн". Чинний володар Кубка УЄФА Анатолій Тимощук із своїм "Зенітом" зустрінеться в Італії із "Удінезе". "Марсель" після проходу "Твенте" прийматиме іншу голландську команду "Аякс". У Парижі "ПСЖ" протистоятиме португальська "Брага". Єдиний представник Англії у турнірі "Манчестер Сіті" прийматиме данський "Ольборг". 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 березня 2009
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