Європа: Футбол

Рости ще є куди, чекаємо від наших наступних кроків.

Українські клуби, які виступають на євроарені досягли чергового прогресу - ми тепер 9 у рейтинг-таблиці коефіцієнтів УЄФА, а саме ця позиція дозволяє в майбутньому одразу 6 клубам виступати у єврокубках.За будь-якого рахунку приносив очки Україні поєдинок між "Динамо" та "Металістом", прикро, але підвів "Шахтар". Тим не менше пів бала за підсумками євротижня дозволили нам обійти Португальців.Зазначимо, що у цьому сезоні показник українських клубів є 3 найкращим - більше за нас до скарбнички коефіцієнтів принесли лише представники Англії та Іспанії. Цікаво, що теоретично Україна може обійти ще й Румунію та Нідерланди, щоправда не виключаємо повернення на 10 щабель.