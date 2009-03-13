Європа: Футбол
18:49, 13 березня 2009 211
Рости ще є куди, чекаємо від наших наступних кроків.
Українські клуби, які виступають на євроарені досягли чергового прогресу - ми тепер 9 у рейтинг-таблиці коефіцієнтів УЄФА, а саме ця позиція дозволяє в майбутньому одразу 6 клубам виступати у єврокубках.За будь-якого рахунку приносив очки Україні поєдинок між "Динамо" та "Металістом", прикро, але підвів "Шахтар". Тим не менше пів бала за підсумками євротижня дозволили нам обійти Португальців.Зазначимо, що у цьому сезоні показник українських клубів є 3 найкращим - більше за нас до скарбнички коефіцієнтів принесли лише представники Англії та Іспанії. Цікаво, що теоретично Україна може обійти ще й Румунію та Нідерланди, щоправда не виключаємо повернення на 10 щабель.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
розглянута редактором сайту