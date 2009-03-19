Європа: Футбол

Кевін Кураньї влітку перейде в "Локомотив".

Відмови не приймаються - на "Локомотиві" в Росію на заробітки. Як стверджує російське видання "Спорт день за днем" із посиланням на близькі джерела до німецького "Шальке", Кевін Курані влітку перейде в московський "Локомотив", принаймні така можливість розцінюється дуже високо - аж на 90 відсотків. Курані, який взимку відмовився переходити у стан "залізничників", може виявитись не потрібним "Шальке".Після звільнення спортивного директора Гельзенкірхенського клубу Андреаса Мюллера керівники "Шальке" планують освіжити склад основної команди і зменшити фонд зарплат. Окрім цього фактору, на користь переходу Курані в "Локомотив" говорить і те, що права на футболіста належать компанії "ROGON", яка нещодавно здійснила перехід Фернандо Мейри в із "Галатасарая" в пітерський "Зеніт".