Європа: Футбол
13:17, 19 березня 2009 251
Кевін Кураньї влітку перейде в "Локомотив".
Відмови не приймаються - на "Локомотиві" в Росію на заробітки. Як стверджує російське видання "Спорт день за днем" із посиланням на близькі джерела до німецького "Шальке", Кевін Курані влітку перейде в московський "Локомотив", принаймні така можливість розцінюється дуже високо - аж на 90 відсотків. Курані, який взимку відмовився переходити у стан "залізничників", може виявитись не потрібним "Шальке".Після звільнення спортивного директора Гельзенкірхенського клубу Андреаса Мюллера керівники "Шальке" планують освіжити склад основної команди і зменшити фонд зарплат. Окрім цього фактору, на користь переходу Курані в "Локомотив" говорить і те, що права на футболіста належать компанії "ROGON", яка нещодавно здійснила перехід Фернандо Мейри в із "Галатасарая" в пітерський "Зеніт".
Джерело: 24 Канал
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