Європа: Футбол

На європолях Україна найкраща.

Вдалі виступи у єврокубках наших клубів забезпечили нам першу сходинку за підсумками сезону у рейтинг-таблиці коефіцієнтів УЄФА. Четвергові перемоги "Металіста" та "Шахтаря" збільшили доробок України до 12,625 бала, що більше ніж в англійців та іспанців, яким ми поступались до цього. Згадаємо, Україна на 9 місці у загальному заліку за останні 5 сезонів, якщо ж позицію вдасться відстояти, вже через рік представництво наших клубів у євротурнірах зросте до 6 команд. Поряд з тим за підсумками євротижня вдалось збільшити перевагу над найближчими переслідувачами. У Португалії Україна виграє вже понад півтора бала.