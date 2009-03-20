Європа: Футбол

Найбільше не хотіли грати у чвертьфіналі каталонці проти "Баварії " і самі собі наврочили.

Машина Юргена Клінсмана, яка нелюб’язно відноситься до піренейських команд, що й довела, розгромивши в попередньому раунді Ліги Чемпіонів "Спортінг ", у чвертьфіналі зустрінеться із іспанською "Барселоною ". У швейцарському Ньйоні, де відбувалось жеребкування команд, визначились і можливі суперники "Барселони " та "Баварії". Визначаться вони у англійському протистоянні "Ліверпуль " "Челсі ". Ще одна британська команда "Арсенал " зустрінеться із іспанським "Вільяреалом ". Ця пара вийде на переможця в протистоянні "Манчестер Юнайтед "- "Порту ". Перші матчі чвертьфіналу відбудуться 7-8 квітня, а поєдинки відповіді через тиждень