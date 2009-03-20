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Європа: Футбол

17:46, 20 березня 2009 252

Щоб побачити український півфінал, Шахтарю та Динамо потрібно пройти французів.

У Ньйоні відбулось жеребкування розіграшу Кубка УЄФА. У чвертьфіналі київське “Динамо” зіграє проти французького ПСЖ. “Шахтарю” ж у суперники потрапили співвітчизники Парижан - Марсельський “Олімпік”, кольори якого зараз захищає екс- гірник Брандао, втім бразилець не зіграє проти колишніх одноклубників, адже не заявлений у Кубку УЄФА. Для “Динамо” та “Шахтаря” жереб можна вважати вдалим.ПСЖ та “Марсель” - в внутрішній першості отримали шанс відібрати в “Ліона” титул Чемпіона Франції, який ліонці завойовують уже 7 років поспіль. А тому французам доведеться розпорошуватись на два турніри. Перші матчі відбудуться 9 квітня поєдинки відповіді 16 числа цього ж місяця.Якщо “Динамо” пройде ПСЖ, а “Шахтар”-“Марсель” то всі побачать український півфігнал, і гарантовано одну команду України в Фіналі.У інших чвертфіналах “Гамбургу” протистоятима “Манчестер Сіті”. Переможця цієї пари у півфіналі зустрінеться із кращим в протистоянні “Вердер” “Удінезе”.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 20 березня 2009
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