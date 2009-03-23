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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Європа: Футбол

20:17, 23 березня 2009 176

Бекхем зіграє проти України.

Наставник збірної Англії з футболу Фабіо Капелло викликав півзахисника "Мілану" на товариський матч проти Словаччини та відбірко вий поєдинок з українською збірною. Якщо Бекс вийде на полі бодай в одному з поєдинків, то ця гра стане для нього с109 у футболці з трьома левами на грудях.Таким чином Бекхем може побити рекорд Боббі Мура і зіграти більше поєдинків за збірну Англії, аніж будь-який інший польовий гравець за всю її історію. Абсолютний рекордсмен збірної - голкіпер Пітер Шилтон, 125 матчів.Нагадаємо, що поєдинок Англії та України відбудеться в середу, 1 квітня на знаменитому стадіоні "Уемблі", в Лондоні. Наразі англійці - лідери відбору до чемпіонату світу - 2010 у шостій європейській групі. "Синьо-жовта" команда ділить друге-третє місця зі збірною Хорватії. Щоправда Україна провела на одну гру менше.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 23 березня 2009
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