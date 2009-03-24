Європа: Футбол

Рафаель Бенітес прагне переманити у "Ліверпуль" Арьєна Роббена.

Власний контракт продовжив, тепер усі думки про підсилення складу. Головний тренер англійського "Ліверпуля" Рафаель Бенітес має намір перехопити півзахисника мадридського "Реалу" і національної збірної Нідерландів Арьєна Роббена. За даними європейських ЗМІ, іспанський фахівець планує витратити на трансфер голландця до 20 мільйонів фунтів стерлінгів, що складає дві третини усього бюджету, який керівництво "мерсисайдців" виділись тренеру на придбання в період літнього міжсезоння. Переконати Роббена вдягнути червону футболку "Ліверпуля" буде не так вже й просто. Мало того, що розлучатись з одним із своїх лідерів не поспішає "Реал", так ще й кілька інших поважних клубів готові висмикнути гравця-спринтера з Мадриду при найменшій нагоді.