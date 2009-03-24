Європа: Футбол

"Інтер" не продасть Златана Ібрагімовіча.

Чемпіони Італії блокують підходи до одного з найрезультативніших форвардів Серії "А". Міланський "Інтер" відреагував на чутки, щодо ймовірної міграції в іншу команду Златана Ібрагімовіча. Президент "нероадзуррі" Массімо Моратті заявив - швед не продається за будь-які гроші. Нещодавно плітки про можливий перехід "Ібри" активно почав розповсюджувати агент форварда Міно Раіола. Він натякнув, мовляв, його клієнт може втекти до іспанської Прімери, після того як, зокрема, Ібрагімовіч потрапив під різку критику Моратті припинивши боротьбу у Лізі Європейський Чемпіонів. Чільник "Інтернаціонале" ж розставив крапки над "і" - за невиразну гру проти "Манчестер Юнайтед" критикував не особисто Златана, а усю команду...