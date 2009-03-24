Європа: Футбол

Адвокат знайшов заміну Тимощуку.

Голландський тренер “Зеніта” знає, хто зможе компенсувати відсутність українського капітана команди, який вже цього літа перейде у мюнхенську Баварію. В інтерв’ю “Дейлі Мейл” Дік Адвокат назвав прізвище Баррі Фергюсона. Хавбек шотландського “Рейнджерса” переїде в Санкт-Петербург, якщо, після відходу Тимощука, Ігорь Сємшов не справиться із роллю лідера “Зеніта”.Адвокат ж знайомий із ігровими якостями Фергюсона, підчас своєї тренерськоїкар’єри в “Рейнджерсі” із 1998 по 2001 рік, голландець призначив 22-літнього Баррі капітаном команди із Глазго. В січні 2007 року “Зеніт” уже намагався купити Фергюсона, втім хавбек вирішив залишить в “Рейнджерсі”. Тепер ж під тиском шотландських критиків, які останнім часом не долюблюють Баррі, Фергюсон скоріш за все погодиться переїхати в Росію.