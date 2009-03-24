Європа: Футбол

Ще один пенсіонер може переїхати в "Мілан".

Дім пристарілих зірок імені Карло Анчелотті може взяти під опіку малійського ветерана "Севільї". Фредерік Кануте, який проводить прекрасний сезон в андалузькому клубі, змусив знову звернути на себе увагу скаутів “Мілану”, пише іспанська “АС”. Влітку, коли дияволи попрощалися із Альберто Джилардіно Кануте входив у список можливих трансферів.Однак, Анчелотті тоді вирішив задовольнитися в атаці молодим Алешандром Пато. У 31-річного малійця чинний контракт із |Севільєю| дійсний до 2010 року. Втім заради того, щоб пограти на старості футбольних літ побігати у міланських кольорах. Окрім, Кануте, за інформацією італійської газетярів, “Мілан” приглядається до Амаурі із “Ювентуса” та молодого форварда ПСЖ Гійома Оро.