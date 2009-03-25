Європа: Футбол

Вчені винайшли ідеальний спосіб пробиття пенальті.

Наука проти голкіперів. Вчені Ліверпульського університету знайшли ідеальний спосіб пробиття пенальті. Науковці провівши не одне практичне дослідження дійшли до висновку, що голкіпер залишиться без шансів, якщо смугастий летітиме у сітку воріт із швидкістю майже у 105 кілометрів за годину. Втім це не єдина умова стовідсоткової реалізації 11-метрового. Окрім сили удару потрібно знайти мертву точку, куди саме відправити м’яч.На думку експертів ці мертві точки знаходять у верхніх кутах футбольних воріт - простіше у дев’ятках. Щоб потрапити в потрібне місце, футболіст повинен підійти до м’яча під кутом 20-30 градусів. Користі на практиці скоріш за все дослідження Ліверпульських науковців принесуть мало. Малоймовірно, що хтось із тренерів та їхніх підопічних застосовуватиме математичні розрахунки. Крім того ще й потрібно зважати на емоційну складову пробиття пенальті, де психологічна стійкість грає не меншу роль ніж майстерність.