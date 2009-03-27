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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Європа: Футбол

10:13, 27 березня 2009 280

"Інтер" налаштований перехопити Семюеля Ето'о.

Чемпіони Італії хочуть забивати ще більше! Найрезультативніша команда Серії "А" міланський "Інтер" прагне підсилитись найкращим бомбардиром іспанської Прімери Семюелем Ето’о. Як стало відомо апеннінському "Спортмедіасет", нерроадзурі спробують на свою користь використати обставини, що склались довкола форварда каталонської "Барселони". Ето’о досі не став "найкращим другом" наставника синьо-гранатових Хосепа Гвардіоли. До того ж, досі не продовжив з "Барсою" контракту, який вичерпується у кінці поточного сезону. Словом, "Інтернаціонале" може перехопити Ето’о, як кажуть "дешево і сердито", обмежившись лише щедрими умовами особистої угоди з камерунцем.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 27 березня 2009
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