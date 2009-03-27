Європа: Футбол
12:01, 27 березня 2009 251
Артемом Мілевським цікавляться три британські клуби.
На ринку єврочуток не без наших. Форвард київського "Динамо" Артем Мілевський може продовжити професійну кар'єру за Ла-Маншем. За даними британського видання "Club Call", яке посилається на агента нападника Деніса Лахтера, український футболіст фігурує у трансферному меню шотландського гранда та відразу двох представників англійської Прем'єр-Ліги. У послугах Артема зацікавлений фіналіст Кубка Ліги "Тотенхем" та претендент на місце у Лізі Чемпіонів "Астон Вілла". Та найімовірнішим, як запевняє Лахтер, є перехід Мілевського до 51-разового чемпіона Шотландії "Глазго Рейнджерс".
Джерело: 24 Канал
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