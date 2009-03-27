Європа: Футбол

Артемом Мілевським цікавляться три британські клуби.

На ринку єврочуток не без наших. Форвард київського "Динамо" Артем Мілевський може продовжити професійну кар'єру за Ла-Маншем. За даними британського видання "Club Call", яке посилається на агента нападника Деніса Лахтера, український футболіст фігурує у трансферному меню шотландського гранда та відразу двох представників англійської Прем'єр-Ліги. У послугах Артема зацікавлений фіналіст Кубка Ліги "Тотенхем" та претендент на місце у Лізі Чемпіонів "Астон Вілла". Та найімовірнішим, як запевняє Лахтер, є перехід Мілевського до 51-разового чемпіона Шотландії "Глазго Рейнджерс".