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Європа: Футбол

21:18, 27 березня 2009 221

Прийшов час виконувати обіцянки 6-тирічної давнини.

Головний тренер "Барселони" може повернути в команду іспанського плеймейкера лондонського "Арсеналу" Сеска Фабрегаса, який зростав як футболіст в каталонському клубі до шістнадцяти років. У дві тисячі третьому році Родольфо Боррел, тренер який допоміг Фабрегасу пережити розлучення його батьків, прилетів в гості до тоді ще новачка канонірів Сеска.Боррел подарував 16-тирічному хавбеку синьо-гранатову футболку із підписом Гвардіоли і передав від Пепе, що колись Фабресас отримає і свій четвертий номер Барселони, під яким колись грав теперішній наставник каталонців. За твердженнями іспанського видання El Mundo Deportivo цей час настав.І вже найблищим часом Фабрегас має усі шанси змінити четвірку “Арсеналу” на четвірку “Барси”. Основною перешкодою є Арсен Венгер, точніше його присутність в “Арсеналі”. Фабрегас заявив, що покине канонірів лише тоді, коли в команді не буде французького фахівця, який і зробив Сеска зіркою світового футболу. Останнім часом ж, в британській пресі почастішали повідомлення про те, що тренерське життя Венгера у “Арсеналі” підходить до завершення.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 27 березня 2009
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