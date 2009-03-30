Європа: Футбол

Гуус Хіддінк отримав посвідчення заслуженого тренера Росії.

Хіддінк - заслужений тренер Росії. Голландський тренер продовжує завойовувати серця шанувальників футболу далеко за межами своєї Батьківщині. Гуса обожнюють в Південній Кореї, вдячні за австралійське диво на Зеленому континенті, а тепер ще й отримав відзнаку від Російської Федерації. Хіддінк офіційно удостоївся відзнаки заслуженого тренера країни, окрім нього і увесь тренерський штаб збірної Росії. Також голландцю видали відповідне посвідчення.Нагадаємо, що Хіддінк очолив слов’янську команду влітку 2006-го і всього за два роки зумів із росіянами завоювати бронзові медалі Чемпіонату Європи. Справи в у лондонському "Челсі" йдуть теж непогано. Голландський тренер, якому Роман Абрамович щедро оплачує перебування і в збірній і у клубі, погодився не покидати синіх по закінченню цього сезону.Втім, на тренерському містку "Челсі" Гууса ніхто не побачить. За словами голландця, він не збирається порушувати своїх обіцянок і залишить Стемфорд Брідж влітку - але готовий підпрацьовувати в російського олігарха консультантом, однак не з трансферних питань як стверджувала британська преса.