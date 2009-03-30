Європа: Футбол

"Герта" купить Вороніна, якщо вийде до Ліги Чемпіонів.

Не буде Ліги Чемпіонів - не буде й Вороніна. Така позиція керівництва берлінської "Герти" стосовно купівлі українського нападника. Президент "столичних" Вернер Гегенбауер заявив, що до завершення цього сезону не готовий викласти за кращого бомбардира своєї команди, орендованого в "Ліверпуля", кругленьку суму."Ми зацікавлені в послугах Вороніна, однак ми вестимемо переговори з англійцями лише після того, як виборемо путівку до Ліги Чемпіонів", - цитує Гегенбауера "Спортбільд". За українського нападника "червоні" хочуть отримати щонайменше 4 мільйони євро. Наразі "Стара дама" з 49 очками очолює турнірну таблицю за 9 турів до завершення чемпіонату Німеччини. Однак лише на очко менше у "Баварії", "Вольфсбурга" та "Гамбурга". Нагадаємо, що можливість в наступному сезоні зіграти в найпрестижнішому клубному турнірі Старого світу отримають три найкращі команди Бундесліги.