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Європа: Футбол

14:43, 31 березня 2009 246

Молдавани зменшили прибутки букмекерів і можуть за це бути покарані.

FIFA займеться розслідуванням матчу відбірного циклу чемпіонату світу на африканський мундіаль між Молдовою і Швейцарією, який закінчився перемогою гостей із рахунком 2:0. Результат поєдинку між двома збірними викликав підозри у футбольних чиновників після того як в FIFA звернулись асоціації букмекерів різних країн.Зокрема, росіяни, як пише “Спорт-Експресс”, повідомили про несподіваний об’єм ставок на перемогу швейцарців, Коефіцієнт на тріумф яких спочатку складав одну цілу і вісім десятих. Через велику кількість ставок на Швейцарців, букмекери знизили коефіцієнт до одного і двадцяти семи, але гравці не припиняли вірити в перемогу футболістів із країни банків. За попередніми підрахунками пророки занесли до російських контор на цю гру близько мільйона євро.Окрім цього приймались ставки на те, що Швейцарія виграє від Молдови з різницею щонайменше в 2 м’ячі. В це, як і просто в перемогу над молдаванами теж не мало людей повірило. Що цікаво другий свій гол швейцарці забили на другій доданій хвилині матчу.Вже в середу представники FIFA разом з букмекерами зможуть ще раз перевірити вміння домовлятись швейцарців та молдаван, - першого квітня відбудеться ще один матч між національними командами.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 31 березня 2009
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