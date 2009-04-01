Європа: Футбол

Лондонський "Челсі" планує купити Давіда Трезеге.

8 мільйонів за французького Давіда. Лондонський "Челсі" готовий розпочати переговори про придбання форварда "Ювентуса" Давіда Трезеге. Англійці оцінюють 31-річного француза у 8 мільйонів фунтів, пише Туринська газета "Tuttosport". Після довготривалої травми Треза, майбутнє в "старій сеньйорі" стало для форварда невизначеним.Водночас, у Давіда існує контракт із "Ювентусом" до 2011 року і щоб кудись перейти влітку потрібно його розривати. Про це з керівництвом клубу хоче поговорити представник Трезеге. Антоніо Кальєндо підтвердив, що "Челсі" і окрім нього ще три інші клуби, хотіли б бачити у себе екс-форварда "Монако" і Трезеге не проти розглянути пропозицію лондонців, адже йому подобається Прем’єр -ліга.Якщо Трезеге все-таки піде з "Ювентуса", туринці на заміну йому хочуть перетягнути до себе Фабіо Квальяреллу із "Удінезе".