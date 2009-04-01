Європа: Футбол

Каталонська "Барселона" хоче купити Петера Чеха.

В колекції Гвардіоли не вистачає Чеха. Незважаючи на бажання Петера Чеха залишитись на "Стемфорд Брідж", іспанська "Барселона" не втрачає надії купити чеського голкіпера. За інформацією El Mundo Deportivo, керівництво каталонського клубу досі не запропонувало теперішньому стражу воріт Віктору Вальдесу новий контракт і хоче побачити на "Камп Ноу" найкращого гравця Чехії.Водночас, іспанське видання не наводить жодних сум, які б могла хоча б приблизно запропонувати "Барселона" за Петера. За оцінками ж авторитетного "трансфермаркет" Чех оцінюється у 28,5 мільйонів євро. Зазначимо, що три голкіпери "Барси", які є в розпорядженні Гвардіоли, не коштують навіть половини трансферної вартості Чеха.